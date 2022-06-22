Son dakika! Kastamonu'da bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili 5 zanlı tutuklandı - Haberler

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Son dakika! Kastamonu'da bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili 5 zanlı tutuklandı

AA - Özgür Alantor - Güncel
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Son dakika! Kastamonu'da bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili 5 zanlı tutuklandı

Son dakika haberine göre Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Yunus Emre Demirci'nin bıçaklanmasıyla ilgili gözaltına alınan H.E, S.C, F.K, H.E. ve A.H.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

İlçede 19 Haziran'da, Demirci ile bir grup arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine Demirci bıçaklanarak öldürülmüştü. Olayla ilgili H.E, S.C, F.K, H.E. ve A.H.A. gözaltına alınmıştı.

AA / Özgür Alantor - Güncel

Emre Demirci Kastamonu Güncel Haberler Son Dakika

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