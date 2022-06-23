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Son dakika... Kartal'da bir dairede çıkan yangın söndürüldü

AA - Filiz Kınık Öz - Güncel
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Son dakika... Kartal'da bir dairede çıkan yangın söndürüldü

Son dakika gelişmesine göre Kartal'da 6 katlı binanın üst katında çıkan yangın, hasara yol açtı.

Kartal'da 6 katlı binanın üst katında çıkan yangın, hasara yol açtı.

Atalar Mahallesi Aydın Sokak'ta bulunan binanın üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangına müdahale etmeye çalışan ev sahibi Uğur Uluç'un ellerinde yanıklar oluşurken, ikiz çocuklarını dışarı çıkaran eşi Gülşen Uluç da dumandan etkilendi.

Uluç çiftine ilk müdahaleleri olay yerinde bekletilen sağlık ekiplerince yapıldı.

Yangın nedeniyle binada hasar oluştu.

AA / Filiz Kınık Öz - Güncel

İtfaiye Aydın Güncel Haberler Son Dakika

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