Son dakika... Kartal'da annesi ve ablasını öldüren kişiye iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava

Kartal'da beraber yaşadığı annesi ve ablasını öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan kişi hakkında "tasarlayarak yakın akrabayı kasten öldürmek" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sanık Ahmet Özcan'ın eşiyle yaşadığı problemler nedeniyle ayrı yaşama kararı aldıkları ve Özcan'ın annesi, babası ve ablasının ikamet ettiği Atalar Mahallesi'ndeki eve yerleştiği anlatıldı.

Sanığın 1 Şubat 2021'de babasının ölümünün ardından annesi ve ablasıyla yaşamaya devam ettiği belirtilen iddianamede Özcan'ın bir süre sonra aynı evde yaşadığı ablası Yasemin Özcan ile sorun yaşadığı ve anne Azime Özcan'ın da yaşanan problemlere dahil olduğu aktarıldı.

İddianamede evde çıkan anlaşmazlık nedeniyle Ahmet Özcan'ın annesi ve ablasını bıçakla öldürme kararı aldığı kaydedilerek, sanığın gece mutfaktaki bıçağı alarak odasındaki komodinin üstüne bıraktığı ifade edildi.

Sanık Özcan'ın gece saatlerinde oğlunun odasındaki açık pencereyi kapatmak için içeri giren annesini, daha sonra salonda koltukta uyuyan ablasını bıçaklayarak öldürdüğü tespitine yer verilen iddianamede, Özcan'ın daha sonra üzerindeki kanlı kıyafetleri çıkartıp poşetlere doldurduğu ve üzerindeki kandan kurtulmak için de banyo yaptığı belirtildi.

İddianamede sanığın suçta kullandığı bıçağı salonda öldürdüğü ablası Yasemin Özcan'ın eline tutuşturduğu, kanlı kıyafetlerin olduğu poşeti de işe giderken çöp konteynerine attığı anlatıldı.

Sanığın "tasarlayarak yakın akrabaya karşı kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenen iddianame, gönderildiği Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.