Son Dakika | Kars'taki silahlı ve sopalı kavgada yaralananlardan 1'i öldü - Haberler

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Son Dakika | Kars'taki silahlı ve sopalı kavgada yaralananlardan 1'i öldü

AA - Cüneyt Çelik - Güncel
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Son Dakika | Kars'taki silahlı ve sopalı kavgada yaralananlardan 1'i öldü

Bir son dakika haberine göre Kars'ta iki grup arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada yaralanan 8 kişiden 1'i, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kars'ta iki grup arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada yaralanan 8 kişiden 1'i, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Hayvan pazarında dün iki grup arasında başlayan ve İsmail Aytemiz Caddesi'nde devam eden kavgada yaralanan Mustafa O, kaldırıldığı Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kavgada ağır yaralanan A.D. Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken, diğer 6 kişinin tedavisi Kars'taki hastanelerde sürüyor.

Polis ve jandarma ekiplerinin hastane ile köy girişindeki yoğun güvenlik önlemi devam ediyor.

AA / Cüneyt Çelik - Güncel

Kafkas Üniversitesi Araştırma Kars Güncel Haberler Son Dakika

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