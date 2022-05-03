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Son dakika... Kars'ta yaralı bulunan kızıl şahin tedaviye alındı

AA - Hüseyin Demirci - Güncel
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Son dakika... Kars'ta yaralı bulunan kızıl şahin tedaviye alındı

Son dakika haberleri... Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaralı bulunan kızıl şahin, tedavi edildikten sonra doğaya salınacak.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaralı bulunan kızıl şahin, tedavi edildikten sonra doğaya salınacak.

İlçe kırsalında uçamaz halde kızıl şahin gören çobanlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğüne bağlı Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parklar Şefliği ekiplerine bildirdi.

Kırsaldan ekiplerce alınan ve Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavisine başlanan kuş, iyileştikten sonra bulunduğu bölgede doğaya bırakılacak.

Vatandaşlardan Türkü Doğa, AA muhabirine, Kara Çayır bölgesinde kızıl şahinin uçamadığını gören çobanların bildirmesi üzerine bölgeye ekiplerin gittiğini belirterek, "Ekipler hızlı bir şekilde şahini aldılar. Kanadından yaralı sanırım çünkü uçamıyor. Tedavisi yapıldıktan sonra doğaya salınacak." dedi.

AA / Hüseyin Demirci - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Sarıkamış, Hisarcık, Kars, Güncel, Haberler

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