Son dakika! Kardeşini kendisini hastaneye götürmek istediği için öldürmüş - Haberler

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Son dakika! Kardeşini kendisini hastaneye götürmek istediği için öldürmüş

Demirören Haber Ajansı - Burhan Ceyhan - Güncel
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Son dakika! Kardeşini kendisini hastaneye götürmek istediği için öldürmüş

Son dakika haberleri... AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde, tartıştığı kardeşi İlyas Yardım'ı (38), pompalı tüfekle öldüren Bahri Yardım (40) tutuklandı.

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde, tartıştığı kardeşi İlyas Yardım'ı (38), pompalı tüfekle öldüren Bahri Yardım (40) tutuklandı. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Bahri Yardım'ın yakınlarına, kardeşini kendisini hastaneye tedaviye götüreceği gerekçesiyle vurduğunu söylediği öğrenildi.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Gaffarlar Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Bahri Yardım ile kendisi gibi çiftçi olan kardeşi evli ve 2 çocuk babası İlyas Yardım arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Bahri Yardım evine gidip, pompalı tüfeğini alarak geri döndü. Bahri Yardım, kardeşi İlyas Yardım'ı göğsünden vurdu. Yaralanan İlyas Yardım, kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesini duyan köylülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Koçarlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İlyas Yardım, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.Olaydan sonra tüfeğiyle birlikte yakalanan Bahri Yardım, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği, adliyede tutuklandı. Uzun süredir psikolojik sorunları bulunduğu öğrenilen Bahri Yardım'ın, yakınlarına kardeşini kendisini hastaneye tedaviye götürmek istemesi nedeniyle vurduğunu söylediği belirtildi.


Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Güncel

Koçarlı, Güncel, Haberler

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