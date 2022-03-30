Son dakika: Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı - Haberler

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Son dakika: Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

AA - Mehmet Çetin - Güncel
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Son dakika: Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Son dakika gündem haberine göre Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, U.E, Y.T. ve A.Y. gözaltına alındı. Aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Mehmet Çetin - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Karaman, Güncel, Haberler

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