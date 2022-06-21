Karaman'da 2 araç arasında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karaman'da 2 araç arasında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Karaman'da 2 araç arasında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti

Karaman'da park etmek için geri manevra yapan otomobil ile panelvan minibüs arasında kalan yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Karaman'da park etmek için geri manevra yapan otomobil ile panelvan minibüs arasında kalan yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Rauf Denktaş Mahallesi Yeni Minare Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.B.U (22) kullandığı 70 FA 900 plakalı otomobili park etmek için geri manevra yaptığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Hanife Büyükçetinkaya'yı (67) fark edemeyerek çarptı. Otomobil ile park halindeki panelvan minibüsün arasına sıkışan kadının yere yığıldığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Bunu üzerine polis ekipleri olayın olduğu bölgeye şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Hanife Büyükçetinkaya'nın cenazesi Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü polis tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Karaman 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title