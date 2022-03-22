Karaismailoğlu: "Yeni hat ve yüksek hızlı tren işletmelerimizde çevre hassasiyetine maksimum önem veriyoruz" - Haberler

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Karaismailoğlu: "Yeni hat ve yüksek hızlı tren işletmelerimizde çevre hassasiyetine maksimum önem veriyoruz"

AA - Zafer Göder - Güncel
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması BOLU - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Demiryol-İş Sendikası Toplu İş Sözleşmesi Uygulama ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması BOLU - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Demiryol-İş Sendikası Toplu İş Sözleşmesi Uygulama ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. (2)

Karaismailoğlu: Yeni hat ve yüksek hızlı tren işletmelerimizde çevre hassasiyetine maksimum önem veriyoruz

Karaismailoğlu: Yeni hat ve yüksek hızlı tren işletmelerimizde çevre hassasiyetine maksimum önem veriyoruz

Karaismailoğlu: Yeni hat ve yüksek hızlı tren işletmelerimizde çevre hassasiyetine maksimum önem veriyoruz

Karaismailoğlu: Yeni hat ve yüksek hızlı tren işletmelerimizde çevre hassasiyetine maksimum önem veriyoruz

AA / Zafer Göder - Güncel

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