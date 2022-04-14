Karadenizli sanatçılardan "silahlı kutlamaya hayır" çağrısı

Karadenizli sanatçılar, havaya ateş açılmaması için yürütülen "silahlı kutlamaya hayır" çağrısına dikkati çekti.

Şarkıcı Sinan Yılmaz, Seren Uzun ve Onay Şahin çektikleri videolarla "mutluluğa kurşun sıkma" diyerek, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarında havaya silah sıkılmamasını istedi.

Çektiği videoda "O sene bu sene" vurgusunu yapan Sinan Yılmaz, şunları söyledi:

"Trabzonspor'umuzun şampiyonluğuna sayılı günler kala mutluluğa kurşun sıkmayalım. Bizim sevincimiz başkalarının üzüntüsü olmasın. Silaha hayır diyoruz ve mutluluğumuzu eşimize, dostumuza sarılarak paylaşıyoruz. Kimse acı çekmesin. Sevincimizi silahla değil, sevdiklerimize sarılarak paylaşalım."

"Çocuklarımıza harika bir anı bırakmak için silaha hayır"

"Silahlı kutlamaya hayır" çağrısına destek veren Seren Uzun da "mutluluğa kurşun sıkma" diyerek, şunları kaydetti:

"Dünyaya 'şampiyon Trabzonspor' diye haykırmaya, sevinçten ağlamaya, şampiyon takımı çılgınca alkışlamaya az kaldı. Bizim sevincimiz başkalarının üzüntüsü olmasın. Sevincimizi silahlarla değil, sevdiklerimize sarılarak paylaşabiliriz. Çocuklarımıza harika bir anı bırakmak için silaha hayır."

"Sevincimiz kursağımızda kalmasın"

Sanatçılardan Onay Şahin de "silaha hayır" çağrısında bulunarak, "Trabzonspor'umuzun şampiyonluk kutlamalarında neşemiz ve coşkumuz ne kadar yüksek olursa olsun lütfen silaha ve kazalara kurban gitmeyelim. Temkini elden bırakmayalım. Sevincimiz kursağımızda kalmasın." ifadesini kullandı.