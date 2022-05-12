Son dakika... Karabük'teki FETÖ operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

KARABÜK (AA) - Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Karabük Üniversitesinde öğrenim gören öğrenci, mezun olup ilde ikamet etmeye devam eden sözde eğitim danışmanı, il talebe mesulü ve ev ablası 14 kişinin örgütsel faaliyetleri tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.