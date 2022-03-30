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Son Dakika | Karabük'te yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı

AA - Ahmet Özler - Güncel
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Son Dakika | Karabük'te yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı

Son dakika gündem haberi: Karabük'te evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi, tedavi altına alındı.

KARABÜK (AA) - Karabük'te evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi, tedavi altına alındı.

Cemaller köyünde Kezban Kahraman'a (59) ait tek katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşlar, durumu jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Köye gelen ekipler, dumandan etkilenen Kahraman'ı Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, evde hasara yol açtı.

AA / Ahmet Özler - Güncel

Karabük, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

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