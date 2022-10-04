Son Dakika | Karabük'te uyuşturucu, kaçak tütün ve alkol operasyonlarında 45 şüpheli yakalandı

Karabük'te polis ekiplerince geçen ay düzenlenen uyuşturucu, kaçak tütün ve alkol operasyonlarında yakalanan 45 zanlıya adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, eylül ayında kent merkezi ve ilçelerde çeşitli operasyonlar gerçekleştirildi.

Farklı adreslere yapılan operasyonlarda, 1 kilo 97 gram esrar, 28,73 gram metamfetamin, 22,61 gram skunk, 6 gram plaka esrar, 241,44 gram bonzai, 232 sentetik ecza hap, çok sayıda uyuşturucu içiminde kullanılan cam ve plastik aparatlar ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 25 şüpheliye "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak", 6 zanlıya "uyuşturucu madde ticareti" suçundan adli işlem yapıldı.

Ekipler ayrıca, 510'u tütün doldurulmuş 2 bin 911 paket kaçak makaron, 3 sanayi tipi tütün sarma makinesi, 102 kilo 5 gram sarmalık kıyılmış tütün, 18'i sahte 22 litre etil alkol, 9 şişe alkol yapımında kullanılan anason, 50 bandrolsüz parfüm ve 2 sahte plaka ele geçirdi.

Bu operasyonlarda da yakalanan 14 şüpheliye adli işlem yapıldı.