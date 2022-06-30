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Son dakika! Karabük'te iki otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

AA - Ahmet Özler - Güncel
Son dakika! Karabük'te iki otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Son dakika haber: Karabük'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Safranbolu'dan Karabük'e gelen Ali Emre G. (20) yönetimindeki 45 B 5576 plakalı otomobil ile Bulak köyü istikametinden 100. Yıl Mahallesi istikametine giden Salih P'nin (69) kullandığı 78 AH 435 plakalı otomobil, Bulak kavşağında çarpıştı.

Kazada sürücü Salih P. ile yanındaki eşi Behiye P. (71) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan diğer otomobilin sürücüsü ve yanındaki Bedirhan E. (20) ise sağlık ekipleri tarafından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

AA / Ahmet Özler - Güncel

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