Son dakika... Karabük'te gıda zehirlenmesi şüphesiyle 27 kişi hastaneye başvurdu - Haberler

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Son dakika... Karabük'te gıda zehirlenmesi şüphesiyle 27 kişi hastaneye başvurdu

AA - Ahmet Özler - Güncel
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Son dakika... Karabük'te gıda zehirlenmesi şüphesiyle 27 kişi hastaneye başvurdu

Son dakika gelişmesine göre Karabük'ün Safranbolu ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle 27 kişi hastaneye başvurdu.

SAFRANBOLU, KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle 27 kişi hastaneye başvurdu.

İlçede bir restoranda verilen iftara katılanlarda karın ağrısı, mide bulantısı ve ishal belirtileri görüldü.

Rahatsızlanan 20 kişi Safranbolu Devlet Hastanesi'ne, 3 kişi Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ve 4 kişi de özel hastanenin acil servisine müracaat etti.

Yemekten zehirlendiklerinden şüphelenilen 27 kişi tedavi altına alındı.

Tedavilerinin ardından 26 kişi taburcu edildi, hamile olan kadın ise özel hastanede gözlem altında tutuluyor.

AA / Ahmet Özler - Güncel

Safranbolu, Karabük, Güncel, Haberler

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