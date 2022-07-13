Son dakika! Karabük'te çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi Edinilen son dakika haberine göre Karabük'ün Yenice ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü. Karabük'ün Yenice ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü. Değirmenyanı köyünde Zeki Alagöz'e ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden köylüler, evde bulunanları dışarı çıkartarak itfaiye ve jandarma ekiplerine durumu bildirdi. Köye gelen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. Evin kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. AA / Ahmet Özler - Güncel İtfaiye Karabük Güncel Haberler Son Dakika

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