Son dakika haberi! Kara yolundaki tırların üzerine kaya düşmesi sonucu 1 kişi öldü (2)
AA - Güncel
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Gelen son dakika haberlerine göre Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde, heyelan nedeniyle kaya kütlelerinin tırların üzerine düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde, heyelan nedeniyle kaya kütlelerinin tırların üzerine düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Artvin Valisi Yılmaz Doruk, AA muhabirine, Karadeniz Sahil Yolu'nun Hopa-Kemalpaşa arasındaki yaklaşık 25. kilometresinde heyelan meydana geldiğini belirtti.
Heyelanın sürüklediği kayaların bölgedeki 4 tırın üzerine düştüğünü ifade eden Doruk, ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğünü, 1 kişinin de yaralandığını bildirdi.
Doruk, 2 tırın tamamen kayaların altında kaldığını, 2 tırda ise hasar oluştuğunu kaydetti.
AA / Güncel