Son dakika... Kapaklıspor'dan Beşiktaş'ın altyapısına transfer

Kapaklıspor U-14 futbol takımında forma giyen Yağız Hayati Durmuş, Beşiktaş U-15 takımına transfer oldu.

Bu yıl iyi bir sezon geçiren Durmuş, sezonun bitmesi ile Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın alt yapısına transfer olarak futbol hayatına profesyonel olarak adım attı.

Kapaklı'da gerçekleştirilen törene Belediye Başkanı Mustafa Çetin, Beşiktaş Futbol Akademisi Gençlik ve Gelişim Sorumlusu Mehmet Ekşi ve antrenörler Halim Okta ve Caner Kaya, Kapaklıspor Kulübü Başkanı Cengiz Vural ve oyuncunun ailesi katıldı.

Mehmet Ekşi, Kapaklıspor U-14 takımı kaptanı olan Yağız'ın, ileride Beşiktaş'ın kaptanı olması için çaba vereceklerini söyledi.

Genç Yağız da Beşiktaş'a gitmekten dolayı çok mutlu olduğunu ve alt yapı hocası Soner Çelik'e ve kulüp yöneticilerine teşekkür etti.

Belediye Başkanı Çetin de Kapaklı'da spora çok önem verdiklerini ve daha çok sporcuyu Türk sporuna kazandırmak için çalıştıklarını ifade etti.