Son dakika: Kapadokya'da vadide yürürken ayağı burkulan turist hastaneye kaldırıldı - Haberler

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Çavuşin köyü yakınlarındaki vadide yürürken ayağı burkulan Turist, ekiplerce kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Çavuşin köyü yakınlarından Cinnes Vadisi'nde 17 kişilik yerli turist kafilesi ile doğa yürüyüşü yapan Merve Ağırbaşlı, engebeli arazide ayağını burktu.

Telefonla yardım istemesinin ardından olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Arazi yapısı nedeniyle ekipler yaya olarak ilerleyerek alana ulaştı.

Ambulansa kadar sedye ile taşınan Ağırbaşlı, kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.