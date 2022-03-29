Son dakika... Kale'de bir evin çatısında çıkan yangın söndürüldü

MALATYA (AA) - Malatya'nın Kale ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Mahmutdursun Mahallesi'nde Nazır Baykal'a ait iki katlı evin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi.

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, maddi hasar oluştu.