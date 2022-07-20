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Son dakika haber... KAHRAMANMARAŞ - Telefonla dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA - Güncel
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Son dakika haberler: Kahramanmaraş'ta, telefonla aradıkları kişiyi 700 bin lira dolandırdığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta, telefonla aradıkları kişiyi 700 bin lira dolandırdığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Onikişubat ilçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'nde ikamet eden öğretmen Ferda B'nin (47) yaklaşık 700 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve parasının telefonda kendilerini polis, asker ve savcı olarak tanıtan kişilerce dolandırılmasına ilişkin çalışma başlattı.

Müştekinin ziynet eşyası ve parasını ikametinin yakınında boş alanda bulunan elektrik trafosuna bıraktığını belirtmesi üzerine ekipler, bölgede teknik ve fiziki çalışma yaparak şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Şüphelilerin Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da bulunduğunu tespit eden ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenleyerek zanlılar İ.T. (20) ve K.A'yı (21) yakaladı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

AA / Güncel

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