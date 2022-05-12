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Son dakika... Kahramanmaraş'ta PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

AA - Tunahan Akgün - Güncel
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Son dakika... Kahramanmaraş'ta PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

Son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesi kırsalında terör örgütü PKK mensuplarına ait yaşam malzemeleri ele geçirildi.

EKİNÖZÜ, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesi kırsalında terör örgütü PKK mensuplarına ait yaşam malzemeleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla yürütülen Şehit Jandarma Er Hüseyin Karagöz Operasyonu'nda, Engizekler kırsalında teröristlerce önceden kullanıldığı değerlendirilen yiyecek deposu tespit edildi.

Depoda ele geçirilen çay, un, sıvı yağ, kuru fasulye, toz şeker, makarna, zeytin, mutfak ve piknik tüpü gibi yaşam malzemeleri imha edildi.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin halkın huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalarını azim ve kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

AA / Tunahan Akgün - Güncel

Kahramanmaraş, Ekinözü, Terör, PKK, Güncel, Haberler

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