KAHRAMANMARAŞ - Havaya ateş açan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KAHRAMANMARAŞ - Havaya ateş açan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

AA - Ömer Faruk Salman - Güncel
 - Güncelleme:

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde silahla havaya ateş eden ve polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde silahla havaya ateş eden ve polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, araçtan havaya ateş edildiği ihbarı üzerine Y.A. idaresindeki otomobili, Azerbaycan Bulvarı'nda durdurmaya çalıştı.

Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, yaklaşık 100 metre ilerledikten sonra otomobilinden inerek kaçmaya başladı. Şazibey Mahallesi'nde bir apartmana giren şüpheli, binanın çatı kısmında yakalandı.

Yapılan incelemede, şüphelinin "mala zarar verme" suçundan arama kaydının olduğu belirlendi.

Y.A, işlemleri için emniyete götürüldü.

AA / Ömer Faruk Salman - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title