KAHRAMANMARAŞ - Geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı (5) - Haberler

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KAHRAMANMARAŞ - Geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı (5)

AA - Gökhan Çalı - Güncel
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Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Küçük Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İş yerindeki çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

AA / Gökhan Çalı - Güncel

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