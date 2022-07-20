Son dakika... Kahramanmaraş'ta devrilen forkliftin operatörü öldü Son dakika haber... Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde devrilen forkliftin operatörü hayatını kaybetti. Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde devrilen forkliftin operatörü hayatını kaybetti. Kırsal Boğazören Mahallesi'nde yol yapımında çalışan Yahya Mahzun'un (27) kullandığı forklift devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan Yahya Mahzun, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. AA / Muammer Coşkun - Güncel Kahramanmaraş Güncel Haberler Son Dakika

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