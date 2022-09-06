Son Dakika | Kahramanmaraş'ta atık kağıt deposunda yangın (2)
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Son dakika haberlerine göre BETON MİKSERLERİ SU TAŞIYORKahramanmaraş'ta, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, kağıt fabrikasının deposundaki yangına 15 ekiple müdahalede bulunurken, yan taraftaki çimento fabrikasında bulunan beton mikserleri de bölgeye su taşımaya başladı.
BETON MİKSERLERİ SU TAŞIYOR
Kahramanmaraş'ta, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, kağıt fabrikasının deposundaki yangına 15 ekiple müdahalede bulunurken, yan taraftaki çimento fabrikasında bulunan beton mikserleri de bölgeye Su taşımaya başladı. Mikserlerdeki su, beton pompaları aracılığıyla tepeden alevlerin üzerlerine püskürtülüyor.