Son Dakika | Kahramanmaraş'ta atık kağıt deposunda yangın (2) Güncel Haberler Son dakika haberlerine göre BETON MİKSERLERİ SU TAŞIYORKahramanmaraş'ta, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, kağıt fabrikasının deposundaki yangına 15 ekiple müdahalede bulunurken, yan taraftaki çimento fabrikasında bulunan beton mikserleri de bölgeye su taşımaya başladı. BETON MİKSERLERİ SU TAŞIYOR Kahramanmaraş'ta, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, kağıt fabrikasının deposundaki yangına 15 ekiple müdahalede bulunurken, yan taraftaki çimento fabrikasında bulunan beton mikserleri de bölgeye Su taşımaya başladı. Mikserlerdeki su, beton pompaları aracılığıyla tepeden alevlerin üzerlerine püskürtülüyor. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç Kahramanmaraş su Güncel Haberler Son Dakika

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