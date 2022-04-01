Son dakika: Kahramanmaraş'ta 37 okulda kurulacak kütüphaneye şehit isimleri verilecek

AFŞİN, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 37 okulda kurulacak kütüphanelere ilçe şehitlerinin isimleri verilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde yürütülen "Kütüphanesiz okul kalmayacak" projesi kapsamında ilçe genelindeki 37 okulda kütüphane kurulacak.

Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kütüphanelere kitap temini için "Şehidimin gölgesinde oku!" projesiyle kitap toplama kampanyası başlatıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaba, gazetecilere, "Kütüphanesiz okul kalmayacak" projesi kapsamında oluşturulacak kütüphanelere Afşinli şehitlerin isimlerinin verileceğini belirtti.

Kütüphanelerin kitap ihtiyacını karşılamak adına hazırladıkları "Şehidimin gölgesinde oku!" projesi ile kitap toplamaya başladıklarını aktaran Kaba, "Projemizin temel amacı geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığı kazandırarak, çocuklarımızın kendilerini ifade ederek iletişim ve sosyal becerilerinin gelişmesini desteklemek. Ayrıca toplumsal duyarlılığı yüksek, yardımlaşma ile yorumlama becerisi kazanmış, analitik düşünen, düşündüğünü doğru ve açık bir şekilde ifade eden, algılama gücü yüksek, sorgulayan bireyler yetiştirilmesini sağlamayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

İlçede kurulumu yapılacak şehit kütüphanelerinde şehitlerin isimlerinin yaşatılacağını aktaran Kaba, başlattıkları kampanyaya destek beklediklerini sözlerine ekledi.???????