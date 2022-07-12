Son Dakika | KAHRAMANMARAŞ - Kavgayı ayırmak isteyen polis memuru yaralandı - Haberler

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Son Dakika | KAHRAMANMARAŞ - Kavgayı ayırmak isteyen polis memuru yaralandı

AA - Güncel
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Son dakika gündem haberi: Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen polis memuru yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen polis memuru yaralandı.

Mağaralı Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

O sırada bölgede olan bir polis memuru tarafları sakinleştirmeye çalışırken darp sonucu gözünden yaralandı.

Olay yerine çok sayıda asayiş, çevik kuvvet ve yunus ekipleri sevk edildi.

Yaralanan polis, sağlık ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis, olaya karıştığı iddia edilen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

AA / Güncel

Kahramanmaraş kavga Güncel Haberler Son Dakika

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