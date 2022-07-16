Son dakika! Kahramankazan'da fabrikadan hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı - Haberler

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Son dakika! Kahramankazan'da fabrikadan hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı

AA - Nuğman Göktaş - Güncel
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Son dakika! Kahramankazan'da fabrikadan hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Son dakika haber: Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir fabrikadan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir fabrikadan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Fatih Mahallesi'nde ısı elemanları üretimi yapılan fabrikadan gece saatlerinde, imalatta kullanılan 200 bin lira değerinde makine parçaları çalındı.

Sabah iş yerine geldiklerinde olayı fark eden fabrika sahipleri, polise ihbarda bulundu.

Polis, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek kimliklerini belirledikleri zanlılar L.K.G. ve K.D'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri adliye nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Hurdacıya satıldığı tespit edilen çalıntı malzemeler ise fabrika sahiplerine teslim edildi.

AA / Nuğman Göktaş - Güncel

Kahramankazan Ankara Fatih Güncel Haberler Son Dakika

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