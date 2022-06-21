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Son dakika! Kağıthane'de dondurmacıya ateş açıldı, iki kişi yaralandı

AA - İlyas Kaçar - Güncel
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Son dakika! Kağıthane'de dondurmacıya ateş açıldı, iki kişi yaralandı

Son dakika haber... Kağıthane'de dondurma dükkanına silahla ateş açılması sonucu biri çocuk iki kişi yaralandı.

Kağıthane'de dondurma dükkanına silahla ateş açılması sonucu biri çocuk iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Örnektepe Mahallesi Etibank Caddesi'ndeki dondurmacıya gelen iki kişi, dükkana silahla ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Saldırıda T.G. (11) ile A.Ş. adlı kişiler bacaklarından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.

Çevrede güvenlik tedbiri alan polis ekipleri, dükkanda bir süre inceleme yaptı.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

AA / İlyas Kaçar - Güncel

Kağıthane Etibank Güncel Haberler Son Dakika

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