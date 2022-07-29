Son Dakika | Kağıthane'de çocuğuyla yürüyen babaya silahlı tehdit Gelen son dakika haberine göre İstanbul Kağıthane'de çocuğuyla yürüyen baba, otomobili yavaş kullanmaları konusunda uyardığı kişilerce tehdit edilerek silahla kovalandı. İstanbul Kağıthane'de çocuğuyla yürüyen baba, otomobili yavaş kullanmaları konusunda uyardığı kişilerce tehdit edilerek silahla kovalandı. Alınan bilgiye göre, Çeliktepe Mahallesi'nde 30 Nisan'da çocuğuyla yürüyen bir kişi, hızlı araba kullanan kişileri uyardı. Araçtan inenlerle bu kişi arasında tartışma çıktı. Bunun üzerine baba, oğlunu kucağına alarak sokaktaki markete sığındı. Arabadan inenlerden biri, elindeki silahla tehditler savurarak babanın peşinden gitti. Markete girmek isteyen kişileri sokakta bulunan vatandaşlar engellerken, elinde silah bulunan şüpheli havaya ateş açtı. Baba ile oğlunun büyük korku yaşamasına neden olan kişiler, daha sonra arabaya binerek olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerinin, kimliklerini belirlediği kişilerin yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi. Yaşanan olay, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Güncel AA / Hikmet Faruk Başer Kağıthane Baba Güncel Haberler Son Dakika

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