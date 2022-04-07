Son dakika haberi... Kağıthane'de aydınlatma direği hırsızlığı kamerada

Olay, 25 Mart Cuma günü Talatpaşa Mahallesi'nde yaşandı. Sokak üzerinde bulunan metal aydınlatma direği bir aracın çarpmasıyla zarar gördü. Direk eğilirken, lambası da kırıldı. Bir süre sonra eğik duran aydınlatma direği inşaat çalışmasına engel olduğu gerekçesiyle, işçiler tarafından ip bağlanılarak yıkıldı. Direk işçiler tarafından inşaatın içine taşındı.

HURDACILAR ÇALDI

DURUMA TEPKİ GÖSTERDİ

"100 LİRA EDER"