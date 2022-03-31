Son dakika: KAFENİN TUVALETİNDE ÖLÜ BULUNAN KADININ DAYISI: NE OLDUĞUNU BİZ DE BİLMİYORUZ

Eyüpsultan ilçesi Göztepe Mahallesi'nde oturan Seher Akkoyun, 5 gün önce evinden ayrıldı. Ailesinin bir daha haber alamadığı Akkoyun için birçok yere ilanlar verildi. Dün Kağıthane Merkez Mahallesi'nde bir kafeteryanın çalışanları, kafeye ait tuvalette hareketsiz yatan kadın buldu. Hayatını kaybettiği belirlenen kadının, ailesinin haber alamadığı Seher Akkoyun olduğu ortaya çıktı. Akkoyun'un cansız bedeni kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken acılı ailesi ise kapıda kızlarının cenazesini bekledi.

Akkoyun'un cenazesi memleketi olan Muş Varto'da toprağa verilecek.

Demirören Haber Ajansı / Güncel