Son dakika: KAFENİN TUVALETİNDE ÖLÜ BULUNAN KADININ DAYISI: NE OLDUĞUNU BİZ DE BİLMİYORUZ - Haberler

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Son dakika: KAFENİN TUVALETİNDE ÖLÜ BULUNAN KADININ DAYISI: NE OLDUĞUNU BİZ DE BİLMİYORUZ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberine göre İSTANBUL'da 5 gündür kayıp olan ve kafenin tuvaletinde ölü bulunan Seher Akkoyun'un (26) dayısı Müslüm Taşdemir, "Ailesi ile hiçbir problemi yoktu.

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da 5 gündür kayıp olan ve kafenin tuvaletinde ölü bulunan Seher Akkoyun'un (26) dayısı Müslüm Taşdemir, "Ailesi ile hiçbir problemi yoktu. Ne olduğuna dair bir bilgimiz yok" dedi.

Eyüpsultan ilçesi Göztepe Mahallesi'nde oturan Seher Akkoyun, 5 gün önce evinden ayrıldı. Ailesinin bir daha haber alamadığı Akkoyun için birçok yere ilanlar verildi. Dün Kağıthane Merkez Mahallesi'nde bir kafeteryanın çalışanları, kafeye ait tuvalette hareketsiz yatan kadın buldu. Hayatını kaybettiği  belirlenen kadının, ailesinin haber alamadığı Seher Akkoyun olduğu ortaya çıktı. Akkoyun'un cansız bedeni kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken acılı ailesi ise kapıda kızlarının cenazesini bekledi.

Aile fertlerinden dayı Müslüm Taşdemir, Akkoyun'un ailesi ile hiçbir problemi olmadığını, anestezi bölümünden mezun olduğunu ve stajına devam ettiğini ifade ederek, "5 gündür haber alamıyorduk. Gittiği ilk gün telefonu kapalıydı. Bize ulaşmadı hiç. Ailesiyle problemi yoktu. Anestezi teknikeri olarak staj yapıyordu. Ne olduğuna, neden öldüğüne dair hiçbir bilgimiz yok" dedi.

Akkoyun'un cenazesi memleketi olan Muş Varto'da toprağa verilecek.

- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Göztepe Mahallesi, Eyüpsultan, İstanbul, Müslüm, Güncel, Haberler

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