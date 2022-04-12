Son dakika! Kadın çalışanın başına silah dayayan banka müdürüne 2 yıl 5 ay hapis cezası

KAHRAMANMARAŞ (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta, özel bir bankada müşteri hizmetleri uzmanı Melis Bindal'ın (34) başına silah dayayıp kendisini 'şaka yaptım' diye savunan banka müdürü Turabi Kış (50), yargılandığı davada 'silahla tehdit' suçundan 2 yıl 5 ay 5 gün hapis cezasına çarptırıldı. Melis Bindal, cezanın çok düşük olduğunu belirterek avukatı aracılığıyla karara itiraz edeceklerini söyledi.

Olay, 22 Temmuz 2020 tarihinde Kahramanmaraş'taki özel bir banka şubesinin kasa dairesinde meydana geldi. Bankanın güvenlik kamerası tarafından da kaydedilen olayda şube müdürü Turabi Kış, güvenlik görevlisinden aldığı silahı kasa kapısının yanında bekleyen müşteri hizmetleri uzmanı Melis Bindal'ın başına dayadı. Bindal'ın kamera görüntüleriyle birlikte şikayetçi olması üzerine Turabi Kış hakkında 'silahla tehdit' suçundan 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Melis Bindal'ın avukatı Oğuzhan Çökdü ise en üst sınırdan ceza beklerken en alt sınırdan ceza verildiğini belirterek, "Turabi Kış hakkında verilen hapis cezasının tarafımızca kabulü mümkün olmamakla birlikte, bu cezanın vicdanları yaraladığı da aşikardır. Karara itiraz edilerek, yasal süreci takip edeceğiz" dedi.