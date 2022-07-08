Son Dakika | Kadıköy'deki trafik kazasında 4 kişi yaralandı Son dakika haberlerine göre Kadıköy'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kadıköy'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, yabancı plakalı bir otomobil, D100 Otoyolu'nda Ankara yönüne seyir halindeyken Kozyatağı mevkisinde önce 34 RG 9128 plakalı otomobile, ardından 34 TGZ 45 plakalı ticari araca ve 34 DR 036 plakalı özel halk otobüsüne çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobil sürücüsü dahil yaralı 4 kişiyi sıkıştıkları yerden çıkartarak sağlık görevlilerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. AA / Zafer Arslan - Güncel Kadıköy İtfaiye Ankara Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son Dakika | Kadıköy'deki trafik kazasında 4 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.