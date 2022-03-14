Kadıköy'de iş merkezinde çıkan yangın söndürüldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kadıköy'de iş merkezinde çıkan yangın söndürüldü

AA - Alptekin Soykan - Güncel
 - Güncelleme:

Kadıköy'de iş merkezinin bodrum ve giriş katlarında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

KADIKÖY, İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de iş merkezinin bodrum ve giriş katlarında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Eğitim Mahallesi Uğurelli Sokak'ta bulunan iş merkezinin bodrum ve giriş katlarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İş merkezindeki çalışanlar tahliye edilirken binaya yayılan duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalanlar itfaiye tarafından merdiven yardımıyla kurtarıldı.

Yangını müdahale ederek söndüren itfaiye ekiplerinin binadaki dumanın tahliyesi için çalışmaları sürüyor.

Kadıköy'de iş merkezinde çıkan yangın söndürüldü

Kadıköy'de iş merkezinde çıkan yangın söndürüldü

Kadıköy'de iş merkezinde çıkan yangın söndürüldü

AA / Alptekin Soykan - Güncel

İtfaiye, Kadıköy, Yangın, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title