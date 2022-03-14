Kadıköy'de iş merkezinde çıkan yangın söndürüldü

KADIKÖY, İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de iş merkezinin bodrum ve giriş katlarında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Eğitim Mahallesi Uğurelli Sokak'ta bulunan iş merkezinin bodrum ve giriş katlarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İş merkezindeki çalışanlar tahliye edilirken binaya yayılan duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalanlar itfaiye tarafından merdiven yardımıyla kurtarıldı.

Yangını müdahale ederek söndüren itfaiye ekiplerinin binadaki dumanın tahliyesi için çalışmaları sürüyor.