JANDARMADAN 8 İLDE PKK OPERASYONU

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, PKK/KCK terör örgütünün YPS (Sivil Savunma Birlikleri) yapılanması içerisinde faaliyet göstererek örgüte eleman temin eden ve eylem hazırlığı içerisinde olduğu belirtilen şüphelilere yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 8 ilde operasyon düzenlendi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonun 25 şüpheliye yönelik olduğu kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, şüphelilerden Y.K.'nın PKK/KCK terör örgütünün sözde İstanbul YPS sosyal medya sorumlusu olduğu, M.İ., M.Ö., Y.K. ve S.Y. isimli şüphelilerin çok sayıda kişiyi örgütün dağ kadrosuna katılmasına aracılık ettikleri, yine B.D.'nin kardeşinin örgütün dağ kadrosunda faaliyet gösterdiği güvenlik güçleri tarafından tespit edildiği belirtildi. Ayrıca şüphelilerden Ö.R.K.'nin eylem hazırlığı kapsamında eyp ve molotof malzemesi arayışı içerisinde olduğu, sosyal medya üzerinden konu ile ilgili araştırma yaptığı tespit edildiği kaydedildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel