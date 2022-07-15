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Son dakika haber | İZMİT'TE DEMİR ÇELİK FABRİKASINDA YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haber... İzmit'te demir çelik fabrikasının asitleme bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

İzmit'te demir çelik fabrikasının asitleme bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle asitleme bölümünde büyük çapta hasar oluştu. Yangının çıkış sebebinin öğrenilmesi için çalışma başlatılırken, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

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