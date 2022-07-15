Son dakika haber | İZMİT'TE DEMİR ÇELİK FABRİKASINDA YANGIN Son dakika haber... İzmit'te demir çelik fabrikasının asitleme bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. İzmit'te demir çelik fabrikasının asitleme bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle asitleme bölümünde büyük çapta hasar oluştu. Yangının çıkış sebebinin öğrenilmesi için çalışma başlatılırken, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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