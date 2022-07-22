İzmir haber: İZMİR SEFERİHİSAR'DA ORMAN YANGINI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir haber: İZMİR SEFERİHİSAR'DA ORMAN YANGINI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

İzmir haberleri: İzmir'in Seferihisar ilçesi Doğanbey Mahallesi'ndeki ağaçlandırma sahası yakınındaki ormandan yükselen alevler kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüyerek yayıldı.

İzmir'in Seferihisar ilçesi Doğanbey Mahallesi'ndeki ağaçlandırma sahası yakınındaki ormandan yükselen alevler kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüyerek yayıldı. Alevler yola kadar indi ve park halindeki 3 otomobile de sıçradı. Otomobiller tamamen yanarak hurdaya döndü. Alevler yerleşim yerlerine de yer yer 20 metre kadar yaklaştı. Ekipler, önlem alarak alevlerin evlere sıçramasını önlemek için yoğun mücadele veriyor. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title