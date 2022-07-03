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Son dakika haber: Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

AA - Tezcan Ekizler - Güncel
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Son dakika gündem haberi... İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Birgi Mahallesi yakınlarındaki ormanlık ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 helikopter, 4 uçak ve 20 arazözle müdahale edilmeye başlandı.

Öte yandan Seferihisar'ın Beyler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın ise ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahalenin ardından kısa süre kontrol altına alındı.

AA / Tezcan Ekizler - Güncel

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