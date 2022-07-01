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Son dakika... İzmir'in iki ilçesinde orman ve otluk yangını (2)

Demirören Haber Ajansı - Tolga Tahçı - Güncel
Son dakika... İzmir'in iki ilçesinde orman ve otluk yangını (2)

Son dakika haberi... DİKİLİ YANGINI KONTROL ALTINDAİzmir'in Dikili ilçesinde otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alınırken, ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

DİKİLİ YANGINI KONTROL ALTINDA

İzmir'in Dikili ilçesinde otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alınırken, ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Tolga TAHÇI/ İZMİR,


Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Güncel

Dikili İzmir Güncel Haberler Son Dakika

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