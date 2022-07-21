Son Dakika | İzmir'deki otluk alan yangınlarına müdahale ediliyor Son dakika haberler... İzmir'in Aliağa ve Narlıdere ilçelerinde otluk alanlarda çıkan yangınlara müdahale ediliyor. İzmir'in Aliağa ve Narlıdere ilçelerinde otluk alanlarda çıkan yangınlara müdahale ediliyor. Aliağa ilçesi Güzelhisar Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Ekipler, 1 helikopter ve 8 arazözle yangına müdahaleye başladı. Narlıdere ilçesinde de otluk alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri ile İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale ediyor. Ekiplerin, yangınları kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. AA / Hüseyin Bağış - Güncel Narlıdere Aliağa İzmir Güncel Haberler Son Dakika

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