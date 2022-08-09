Son Dakika | İzmir'de Yıkım Kararı Alınan Atakent Anadolu Lisesi'nin Öğrenci Velileri Tepkili: "Bağımsız Bilirkişi Heyeti İstiyoruz"

Bir son dakika haberine göre İzmir’in Karşıyaka ilçesindeki Atakent Anadolu Lisesi öğrencilerinin velileri, okulla ilgili "depreme dayanıksız olduğu" gerekçesiyle yıkım kararı alan İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nü protesto etti. Okul önünde toplanan veliler adına konuşan Eğitim Sen İzmir 2 No'lu Şube Özlük ve Hukuk Sekreteri Sefa Davarcı, "Çocuklarımıza bunu neden reva görüyorsunuz? Neden son dakika iş yapıyorsunuz? İhale süreci ile ilgili pis kokular var. Bu okulun arsası üçüncü şahısları neden ilgilendiriyor? Bu okul arsası ranta açılmayacak. Elimizden geleni yapacağız. Bağımsız bir bilirkişi heyeti talep ediyoruz" dedi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Atakent Anadolu Lisesi öğrencilerinin velileri, okulla ilgili "depreme dayanıksız olduğu" gerekçesiyle yıkım kararı alan İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nü protesto etti. Okul önünde toplanan veliler adına konuşan Eğitim Sen İzmir 2 No'lu Şube Özlük ve Hukuk Sekreteri Sefa Davarcı, "Çocuklarımıza bunu neden reva görüyorsunuz? Neden son dakika iş yapıyorsunuz? İhale süreci ile ilgili pis kokular var. Bu okulun arsası üçüncü şahısları neden ilgilendiriyor? Bu okul arsası ranta açılmayacak. Elimizden geleni yapacağız. Bağımsız bir bilirkişi heyeti talep ediyoruz" dedi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yıkım kararı alınan Atakent Anadolu Lisesi'nin öğrenci velileri, bugün okul önünde toplanıp basın açıklaması yaptı. "Çocuklarımız sahipsiz değildir" yazılı dövizler taşıyan veliler, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne çağrı yaparak okulun deprem testi ile verilerin kamuoyuna açıklanmasını istedi.

"BİLİMSEL VERİLERİ AÇIKLAYIN"

Öğrencilerin ve ailelerin yaklaşan eğitim sezonu öncesi mağdur edildiğini savunan veliler adına basın açıklamasını, aynı zamanda öğrenci velisi olan Eğitim Sen İzmir 2 No'lu Şube Özlük ve Hukuk Sekreteri Sefa Davarcı yaptı. Davarcı, şöyle konuştu:

"Atakent Anadolu Lisesi öğrenci velileri olarak diyoruz ki çocuklarımız geleceğimizdir. Çocuklarımız, bizim aydınlık Türkiye'de yetiştireceğimiz en değerli varlıklarımızdır. Atakent Anadolu Lisesi'nin yıkım süreci devam etmektedir. Okulumuzun hangi okula taşınacağı henüz belli değildir. Biz, bağımsız bir bilirkişi heyetinden okulumuzun deprem testinin yenilenmesini istiyoruz. Bununla ilgili soru işaretleri var. Karşıyaka Belediyesi, İzmir Milli Eğitim ve valilikte yaptığımız araştırmalarda, buradan 2010 yılında Pamukkale Üniversitesi'ne örnekler gittiğini öğrendik. 2010 yılında bu örnek gittiyse bu vahamettir. 12 yıldır burada nasıl eğitim yapılmaktadır? Eğer bu veriler bilimselse bir an evvel kamuoyuna açıklanmalıdır. İzmir Valiliği ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kamuoyuna aydınlatıcı bilgiler vermemektedir. Pamukkale Üniversitesi ile yaptığımız görüşmelerde, 'Biz buradan örnek almadık, bize verilenleri inceledik' dediler. Bu da ayrı bir soru işaretidir. O yüzden bağımsız bir bilirkişi talep ediyoruz. Üniversitelerimiz var. Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ya da İnşaat Mühendisleri Odası'nın yapacağı bağımsız denetimin sonucuna saygılıyız."

"BAĞIMSIZ BİLİRKİŞİ HEYETİ İSTİYORUZ"

Davarcı, açıklamasına şöyle devam etti:

"Biz, çocuklarımızın çürük bir binada eğitim görmesini istemeyiz. Eğer okulumuz bina olarak kullanıma uygun değilse veliler olarak hep beraber kazma vuralım. Denetimden geçilip raporun hemen hazırlanmasını istiyoruz. Süreç çok kısa. Bugün 9 Ağustos. Okulların açılması 12 Eylül. Önümüzde bir ay var. Çocuklarımız başka okula taşınacaksa saat kaçta okula gidecek? Eğitim öğlen saat 2'de başlayacak. İkili eğitim olacak. Akşam 8'de okul bitecek. Akşam 8'de çocuklarımızın can güvenliği sağlanacak mı? Bunların hepsi soru işaretidir. Okullarımız nereye taşınacak? Çocuklarımız üniversite sınavına nasıl hazırlanacak? Artık sınavı dönemi başlıyor. Biz, veliler olarak çocuklarla beraber sınava hazırlanıyormuş gibi aynı stresi yaşıyoruz. Çocuklarımıza bunu neden reva görüyorsunuz? Neden son dakika iş yapıyorsunuz? Neden hayatta bir işiniz düzgün değil? Atakent Anadolu Lisesi velileri olarak tekrar ediyoruz. Çocuklarımız geleceğimizdir. Biz, çocuklarımızı kurda kuşa yem etmeyeceğiz. İhale süreci ile ilgili pis kokular var. Bunu merak ediyoruz. Bu okulun arsası üçüncü şahısları neden ilgilendiriyor? Buranın Atakent Anadolu Lisesi olarak kalması için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Ranta açılmayacak bu okul arsası. İş oraya varmadan biz, bağımsız bir bilirkişi heyeti talep ediyoruz. Deprem testinin acilen yapılmasını istiyoruz."