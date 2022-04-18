Son dakika! İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

İZMİR'de uyuşturucu operasyonunda yeşil reçeteyle alınabilen 174 bin 958 sentetik ecza ilacı ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bornova ilçesinde 2 kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Geçen cuma günü sabah saatlerinde 1 ev ile 2 araca, operasyon düzenleyen ekipler, yeşil reçeteyle alınabilen 174 bin 958 sentetik ecza ilaçları, 3 tabanca ve bunlara ait 4 şarjör ile 114 mermi, 1 tüfek ve buna ait fişekler ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan F.K. (25) ve M.B. (24), işlemlerinin ardından dün sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Emniyetten yapılan açıklamada, kentte uyuşturucu tacirleriyle mücadeleye devam edileceği vurgulandı.