Trafik kazasında ölen 16 yaşındaki kızın cenazesi toprağa verildi

İzmir'in Bornova ilçesinde, trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 16 yaşındaki Büşra Koçak son yolculuğuna uğurlandı.

Koçak'ın İzmir Adli Tıp Kurumundan yakınları tarafından alınan cenazesi, Doğanlar Merkez Camisi'ne getirildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Koçak'ın cenazesi, Doğanlar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Aile üyeleri, burada düzenlenen törende taziyeleri kabul etti. Baba Cevat Koçak'ın cenazede güçlükle ayakta durduğu görüldü.

En büyük hayali aşçı olmak olan Büşra Koçak'ın, İzmir Otobüs Terminali'nde bulunan bir restoranda 3 gün önce staja başladığı, restorandaki mesaisinin ardından eve gittiği sırada kaza geçirdiği öğrenildi.

Öte yandan, gözaltına alınan beton mikserinin sürücüsü Ş.T'nin çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandığı belirtildi.

Kaza

Kemalpaşa Caddesi Işıkkent yol ayrımında yolun karşısına geçmek isteyen Büşra Koçak'a 35 HJP 88 plakalı beton mikseri çarpmış, genç kız olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Beton mikseri sürücüsü Ş.T. gözaltına alınmıştı.