Son Dakika | İzmir'de Trafik Haftası kapsamında jandarma etkinlik düzenledi - Haberler

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Son Dakika | İzmir'de Trafik Haftası kapsamında jandarma etkinlik düzenledi

AA - Şafak Yel - Güncel
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Son Dakika | İzmir'de Trafik Haftası kapsamında jandarma etkinlik düzenledi

Son dakika haber: İzmir'de İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Haftası kapsamında, etkinlik düzenledi.

İZMİR (AA) - İzmir'de İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Haftası kapsamında, etkinlik düzenledi.

Balçova ilçesindeki bir alışveriş merkezindeki etkinlikte, jandarma trafik timi stant açtı.

Ekip, ziyaretçileri, trafik kuralları ve emniyet kemerinin önemi hakkında bilgilendirdi.

Jandarma ekiplerinin denetimlerde kullandığı son teknolojilerin de sergilendiği stantta, bilgilendirici broşür ve dergiler dağıtıldı.

Stantta, arama ve kurtarma köpekleri "Tahmin" ve "Tur" ziyaretçilerden ilgi gördü.

AA / Şafak Yel - Güncel

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