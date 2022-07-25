Son Dakika | İzmir'de tartıştığı kişiyi öldüren zanlı yakalandı
AA - Zeynep Çelikkol - Güncel
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Son dakika gündem haberi... İzmir'in Buca ilçesinde evinde tartıştığı kişiyi öldüren zanlı yakalandı.
İzmir'in Buca ilçesinde evinde tartıştığı kişiyi öldüren zanlı yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu H.A. İnönü Mahallesi'ndeki evinde yine Suriye uyruklu Abdülkerim Salih (18) ile tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.A, Salih'i bıçaklayarak öldürdü.
Cinayet zanlısı H.A. kaçtığı Konak ilçesinde yakalandı.
AA / Zeynep Çelikkol - Güncel