Son dakika! İzmir'de ses bombası patlatan 1'i çocuk 2 kişiye işlem yapıldı Son dakika gelişmesine göre İzmir'in Bayındır ilçesinde ses bombası patlattığı öne sürülen biri çocuk iki kişiye, "Genel Güvenliği Tehlikeye Sokmak" suçundan işlem yapıldı. İzmir'in Bayındır ilçesinde ses bombası patlattığı öne sürülen biri çocuk iki kişiye, "Genel Güvenliği Tehlikeye Sokmak" suçundan işlem yapıldı. Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Camii Mahallesi'ndeki Fabrika Yolu Sokak'ta patlama sesi duyulması üzerine çalışma başlattı. Ekipler, bölgede, son dönemde ramazan aylarında iftarı haber vermek için ramazan topu yerine de kullanılan ses bombası patlatıldığını belirledi. Ekip, ses bombası patlattığı öne sürülen Ş.Y. (20) ile P.T'yi (14) yakalandı. Şüphelilere, "Genel Güvenliği Tehlikeye Sokmak" suçundan cezai işlem uygulandı. AA / Turgay Konuralp - Güncel İzmir Güncel Haberler Son Dakika

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