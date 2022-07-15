Son Dakika | İzmir'de Sahte Polisin Evinden Cephanelik Çıktı

İzmir'in Aliağa ilçesinde kendisi adına sahte komiser plaketi ve rozet yaptıran F.G.'nin evine operasyon düzenleyen jandarma, çok sayıda tabanca, tüfek ve mermi ele geçirdi. F.G. "Ruhsatsız silah bulundurmak" suçundan tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Aliağa'ya bağlı Yeni Mahalle'de ikamet eden F.G.'nin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 1'i otomatik çeşitli çapta 11 tabanca, 2 av tüfeği, 1 havalı tüfek, 27 bıçak, 1 balta, 1 satır, 1 susturucu, 1 kelepçe, 1007 mermi ile telsiz, sahte polis plaketi ve polis rozetleri ele geçirildi. F.G. "Ruhsatsız silah bulundurma" suçundan tutuklandı.

ANKA / Güncel