Son Dakika | İzmir'de oğlu tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti Güncel Haberler Son dakika gelişmesine göre İzmir'in Buca ilçesinde oğlu tarafından bıçaklanan baba yaşamını yitirdi. İzmir'in Buca ilçesinde oğlu tarafından bıçaklanan baba yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Adatepe Mahallesi 24 Sokak'ta yaşayan Kazım V. (68) ile oğlu A.V. (26) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında A.V, babasını çeşitli yerlerinden bıçakladı. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kazım V'nin öldüğü belirlendi. Kazım V'nin cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ekipler, A.V'yi suç aletiyle yakalayarak gözaltına aldı. Güncel Kaynak: AA / Haydar Toprakçı Münir Karaloğlu İzmir Güncel Haberler Son Dakika

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